«Надеюсь, это последняя на сегодня». Аршавин пошутил о повторной жеребьёвке Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, который принимал участие в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, пошутил о необходимости повторить процедуру. Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем и ошибок. Позже состоялась повторная жеребьёвка.
«Насладились жеребьёвкой второй раз! Надеюсь, это была последняя на сегодня», — написал Аршавин в своём «инстаграме».
Результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз.
После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
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