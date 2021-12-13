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Директор «Реала» — о повторной жеребьёвке ЛЧ: очень трудно понять такое

Директор «Реала» — о повторной жеребьёвке ЛЧ: очень трудно понять такое
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал конфуз с жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технической ошибки, по её итогам «Реалу» досталась «Бенфика». После повторного жребия соперником мадридской команды стал «ПСЖ».

«Это было удивительно и прискорбно, очень трудно понять такое, учитывая миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьёвку.

Мы с энтузиазмом ждём противостояния с «ПСЖ», понимаем, что этот турнир значит для нашего клуба и болельщиков. Также мы осознаём силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведём два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал», – приводит слова Бутрагеньо издание Marca.

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