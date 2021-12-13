Борис Ротенберг: нет никакого совместного проекта «Зенита» и «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что у сочинцев нет никакого совместного проекта с «Зенитом».
«Мог ли себе представить третье место к середине сезона? Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матч и побеждать. Не загадываем.
Мы победили «Зенит». Перестанут ли нас называть фарм-клубом питерцев? Конечно. Мы же всем всё показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не оговаривается», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».
Напомним, с сегодняшнего дня в чемпионате России стартовал зимний перерыв, который завершится в конце февраля 2022 года.
«Зенит» уходит на паузу в статусе зимнего чемпиона РПЛ – команда из Санкт-Петербурга единолично лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).
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