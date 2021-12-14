Моуринью – о победе над «Специей»: доволен результатом, но не игрой

В матче 17-го тура Серии А «Рома» принимала «Специю». Хозяева победили со счётом 2:0. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от прошедшей игры.

«Мне понравилось, что мы забили оба мяча после розыгрышей угловых, потому что вчера мы специально отрабатывали их. Я доволен результатом, но не игрой. Нельзя сказать, что матч был для нас сложным, но мы отдавали сопернику слишком много лёгких мячей.

Мне понравилась самоотдача Ибаньеса, который остался на поле, даже когда почувствовал некоторый дискомфорт», – передаёт слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

За два тура до зимней паузы «Рома» с 28 очками идёт на 6-м месте в Серии А. 18 декабря команда отправится в Бергамо на матч с «Аталантой», а 22 декабря примет «Сампдорию».