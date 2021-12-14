Месси — один из лидеров по ударам в каркас ворот в этом сезоне в топ-5 лиг

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в этом сезоне 7 раз попадал в каркас ворот. В топ-5 европейских лиг по этому показателю он делит первое место с форвардом «Ромы» Тэмми Абрахамом и игроком «Брентфорда» Брайаном Мбемо, сообщает в «Твиттере» OptaPaolo.

У Набиля Фекира из «Бетиса» в этом сезоне 6 попаданий в каркас ворот, а замыкает пятёрку нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас – он 5 раз был близок к голу, но попадал в штангу или перекладину.

Месси в этом сезоне забил 6 мячей за «ПСЖ» во всех турнирах, у Мбемо на счету 4 мяча, а Тэмми Абрахам поражал ворота соперников 10 раз – 4 раза в Серии А и 6 в Лиге конференций.

24-летний Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» летом этого года, сумма компенсации составила € 40 млн.