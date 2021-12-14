«Интер» планирует продлить контракт с Хандановичем, понизив зарплату игроку

«Интер» плаинрует продлить контрактное соглашение с 37-летним вратарём Самиром Хандановичем, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, итальянский клуб уже закрыл сделку по переходу камерунского вратаря из «Аякса» Андре Онана. Тем не менее, «Интер» намерен сохранить Хандановича, который сейчас зарабатывает € 3,5 млн в год, в качестве запасного вратаря. Клуб готов продлить контракт с гокипером, если же тот пойдёт на существенное снижение зарплаты. Команда собирается платить голкиперу € 1,5-2 млн в год.



На данный момент Transfermarkt оценивает словенца в € 2,5 млн. Контракт игрока кончается следующим летом.



В текущем сезоне Ханданович провёл 23 матча, в которых пропустил 20 мячей.

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