«Интер» планирует продлить контракт с Хандановичем, понизив зарплату игроку
Поделиться
«Интер» плаинрует продлить контрактное соглашение с 37-летним вратарём Самиром Хандановичем, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, итальянский клуб уже закрыл сделку по переходу камерунского вратаря из «Аякса» Андре Онана. Тем не менее, «Интер» намерен сохранить Хандановича, который сейчас зарабатывает € 3,5 млн в год, в качестве запасного вратаря. Клуб готов продлить контракт с гокипером, если же тот пойдёт на существенное снижение зарплаты. Команда собирается платить голкиперу € 1,5-2 млн в год.
На данный момент Transfermarkt оценивает словенца в € 2,5 млн. Контракт игрока кончается следующим летом.
В текущем сезоне Ханданович провёл 23 матча, в которых пропустил 20 мячей.
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
06:33
-
05:47
-
05:47
-
05:30
-
04:41
-
04:26
-
04:21
-
03:51
-
03:21
-
02:44
-
02:23
-
01:52
-
01:04
-
00:41
-
00:41
-
00:18
-
00:17
-
00:08
-
00:00
- 13 декабря 2021
-
23:53
-
23:42
-
23:23
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:18
Партнерский контент