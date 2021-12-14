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«Бавария» заинтересована в покупке Беллингема

«Бавария» заинтересована в покупке Беллингема
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Мюнхенская «Бавария» интересуется 18-летним игроком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает немецкое издание Bild.

Источник сообщает, что «Боруссия» намерена как можно дольше не продавать своих главных молодых звёзд – норвежца Эрлинга Холанда и англичанина Джуда Беллингема. Также дортмундский клуб не хочет продавать игроков «Баварии» – своему прямому конкуренту по Бундеслиге.

В этом сезоне на счету Беллингема 23 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач. Текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года.

После 15 туров Бундеслиги «Боруссия» с 31 очком идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 6 очков.

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