«Всё, отмучились с Руем». Калиниченко жёстко раскритиковал «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в жёсткой форме раскритиковал московский клуб за политику в отношении тренеров. Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что действующий наставник красно-белых Руй Витория с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.

«Всё. Отмучились с Руем. Всё логично. Если это всё можно назвать логичным, в широком смысле понимания этого слова. «Спартак» с Руем проиграл «Сочи» 0:3. И что толку с того, что счёт не отражает того, что происходило на поле. Это было не логично. Многие, в том числе и я, ждали другого результата, ждали просто другого. Но есть то, что должно было быть. В чудеса верят только дети и те, кто не болеет за «Спартак». Хотя нет, наверное, вру — как раз те, кто болеет за «Спартак», верят только в чудо.



Для той, кто считает себя руководством, сценарий более чем хороший. Всё запланированное с горем пополам воплотилось в жизнь. Запланировать поменять тренера — очень простой план. Запланировать что-то серьёзное, ну выиграть там чемпионат, Кубок на крайняк — это нам не нужно. У нас задача — что-то оптимизировать, утилизировать, завизировать незавизированное, чтобы кто-то другой не завизировал… Может быть, есть план, который просто выполняется, но кто же нам про него расскажет.



Я рад, на самом деле рад, что этот тренерский штаб уходит с высоко поднятой головой. Результат в условиях полнейшего пофигизма (в оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») руководства не просто достойный, а невероятный. Да, не без везения. А на что прикажете надеяться в таких обстоятельствах?



Я не очень вникал в работу штаба Аленичева, просто в силу личного отношения очень хотелось, чтобы получилось. По факту получилось, но уже у Карреры, который влюбил всех в себя харизмой, уверенностью, фартом — да и такое долгожданное чемпионство не забыть при всём желании. Потом и он оказался не годен. Бегемоты, крокодилы, а также их родители внесли свою лепту. Вердикт руководства – «итальянский шабашник». Ок.



Потом был Кононов. Его прям стало невыносимо по-человечески жаль в какой-то момент. Хотелось только одного — чтобы он побыстрее ушёл сам, избавив всех от страданий. Ушёл.



Привели итальянского немца. Или немецкого итальянца. Ок. За время нахождения его у руля, чего только он не наслушался… Оказался крепким орешком, да. Но понял он всё задолго до того, как сумел, не без доли везения (куда уж тут без него), стать вторым в РПЛ. И не случайно объявил об уходе почти за полгода до окончании контракта. Вроде бы как хотели потом оставить, но *** там плавал.

У всех этих тренеров был, по крайней мере, хотя бы кто-то, кто мог бы впрячься за них перед руководством. Пришёл Руй. Вернее привели Руя. Вернее привёл Руя Попов. Со всеми согласовал, всех всё устроило. Ну а потом все знают что произошло. И тренер остался один. Ну естественно со своим штабом, но, по сути, один. И никого, кто мог бы хоть что-то прояснить по тому или иному вопросу, у него попросту не было.

Интересно было наблюдать за тем, как тренер через прессу пытался пообщаться с владельцем. Он всё понял и начал просто отрабатывать свой договор. Честно. И что-то у него, в конце концов, получилось. 1/8 финала ЛЕ отлично ляжет в его резюме.

В матче с «Сочи» очень хотел увидеть очередное чудо от команды. Я знаю, команда, вопреки появившимся вбросам от «знающих», очень хотела бы, чтобы тренер остался. И я устал читать бред о, якобы, потерянной раздевалке. Для того чтобы раздевалку потерять, её хотя бы нужно заполнить футболистами. А те кто в этой раздевалке хоть что-то решал, были за тренера. Или были крысами.

Команда уже сегодня разлетится кто куда, как птицы. Улетит и тренер, как и его предшественники, с грузом вопросов, которые останутся без ответов. Зато финансово из этого клуба все уходят не обиженными, здесь всё четко. Этого оптимизация никогда не касалась…

Сегодня есть только одно, что у этого клуба и у этой команды не отнять — это болельщики. И их не становится меньше. Это удивительно, да. Это феномен для команды, которая выигрывает чемпионство раз в 20 лет. Но это то, что есть и то чего не отнять. Будут меняться футболисты, тренеры, руководители, но болельщики останутся. И не просто останутся, а будут множиться, передавая красно-белую розу из поколения в поколение. Я рад быть одним из вас», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.