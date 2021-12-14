«Барселона» подтвердила, что Агуэро даст пресс-конференцию о своём будущем 15 декабря

Пресс-служба «Барселоны» объявила, что завтра, 15 декабря, состоится пресс-конференция с участием форварда Серхио Агуэро и президента клуба Жоана Лапорты, на которой сообщат информацию о будущем игрока. Мероприятие пройдёт на стадионе «Камп Ноу».
Ожидается, что на этой пресс-конференции Агуэро объявит о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.
Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года из «Манчестер Сити».
Видеообзор матча «Осасуна» — «Барселона» (2:2):
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