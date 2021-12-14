Орлов рассказал о звонке Миллера после матча «Зенит» — «Челси»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером после матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» (3:3).
«Алексей Борисович Миллер после матча «Зенита» с «Челси» мне позвонил. Мы с ним иногда разговариваем, обмениваемся впечатлениями. Он говорит: «Удивительно, у меня впервые такое было, что после матча со всей страны звонят и поздравляют с победой. Я им говорю, что счёт 3:3. А они говорят, что это победа над самим собой». Понимаете, как это воспринято было?
Матч с «Челси» показал, что «Зенит» способен играть на высоком уровне. Это и понравилось болельщикам», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, «Зенит» занял третье место в своём квартете по итогам группового этапа ЛЧ. Сине-бело-голубые вышли в 1/16 финала ЛЕ, где сыграют с испанским «Бетисом».
- 14 декабря 2021
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