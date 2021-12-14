Моуринью: учитывая количество жёлтых и красных карточек, «Рома» похожа на команду убийц

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о количестве предупреждений, которые получают футболисты римского клуба.



«Если вы посмотрите, сколько жёлтых и красных карточек получает «Рома», мы похожи на команду убийц. Споры Кристанте с судьями? Я посоветовал ему расслабиться, потому что он не Бонуччи. У него другой статус, поэтому он не может говорить некоторые вещи арбитрам», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

За два тура до зимней паузы «Рома» с 28 очками идёт на 6-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. 18 декабря команда Жозе Моуринью отправится в Бергамо на матч с «Аталантой», а 22 декабря примет «Сампдорию». Лидером соревнований является миланский «Интер» (40).