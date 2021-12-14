Моуринью: учитывая количество жёлтых и красных карточек, «Рома» похожа на команду убийц
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о количестве предупреждений, которые получают футболисты римского клуба.
«Если вы посмотрите, сколько жёлтых и красных карточек получает «Рома», мы похожи на команду убийц. Споры Кристанте с судьями? Я посоветовал ему расслабиться, потому что он не Бонуччи. У него другой статус, поэтому он не может говорить некоторые вещи арбитрам», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.
За два тура до зимней паузы «Рома» с 28 очками идёт на 6-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. 18 декабря команда Жозе Моуринью отправится в Бергамо на матч с «Аталантой», а 22 декабря примет «Сампдорию». Лидером соревнований является миланский «Интер» (40).
Новость по темеУ фаната остановилось сердце во время матча «Рома» – «Специя»
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:38
-
17:29
-
17:27
-
17:20
-
16:52
-
16:38
-
16:33
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:08
-
15:52
-
15:46
-
15:37
-
15:24
-
14:53
-
14:51
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:17
Партнерский контент