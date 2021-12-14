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Стали известны основные кандидаты на роль капитана «Арсенала». Ранее им был Обамеянг

Стали известны основные кандидаты на роль капитана «Арсенала». Ранее им был Обамеянг
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Защитник Киран Тирни и нападающий Александр Ляказетт являются основными кандидатами на роль капитана лондонского «Арсенала», сообщает talkSPORT.

По информации источника, помимо Тирни и Ляказетта, на получение капитанской повязки претендуют полузащитник Гранит Джака и вратарь Аарон Рамсдейл.

Напомним, сегодня, 14 декабря, форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0).

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон»:

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