Гендиректор «Нижнего Новгорода» на четыре с минусом оценил первую часть сезона

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов оценил выступление команды в Российской Премьер-Лиге.
«За первую часть сезона поставил бы нам четыре с минусом. Всё хорошо, примерно так и ожидали. Будь на два-три очка больше, наверное, было бы спокойнее. Что касается тренерского вопроса, за последние три игры у нас пять очков — это очень достойно. У «Нижнего» была некая спортивная яма… В последних трёх турах нам удалось из неё выбраться. Ожидаются трансферы как на вход, так и на выход. Но всё это позже, когда откроется трансферное окно», — сказал Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Нижний Новгород» имеет в своём активе 19 баллов и идёт на 13-м месте. По итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России.
- 14 декабря 2021
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