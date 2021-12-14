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«Астон Вилла» будет учитывать факт вакцинации при переходе игрока

«Астон Вилла» будет учитывать факт вакцинации при переходе игрока
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, что при составлении трансферных целей клуба на январь будет учитываться, привит игрок от коронавируса или нет.

«Мы очень тщательно и детально подходим к процессу подбора игроков. Мы смотрим на всё. Так что я уверен, что мы будем обращать на это внимание.

Но мы, очевидно, будем принимать решения после того, как решим, что определённый человек может прийти и усилить нашу команду», — цитирует Джеррарда The Guardian.

Напомним, 11 ноября бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».

После 16 сыгранных матчей «львы» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла»:

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