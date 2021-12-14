Адейеми отказал «Барселоне» и подпишет контракт с дортмундской «Боруссией»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми продолжит карьеру в Германии. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, форвард окончательно отклонил предложение «Барселоны» и подпишет контракт с дортмундской «Боруссией». 19-летний форвард дал согласие на переход в немецкий клуб, летом он подпишет с «Дортмундом» контракт сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда австрийского клуба € 40 млн. «Боруссия» в свою очередь готова отдать за Адейеми € 35 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.