Источник: ассистент Ваноли вылетел в Москву

Марко Донадель, который должен стать ассистентом тренера Паоло Ваноли в «Спартаке», сегодня отправился в Россию. Об этом сообщает Fiorentina.it.
По информации источника, после посещения базы «Фиорентины» Донадель вылетел в Москву, где будет работать в тренерском штабе Ваноли.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Красно-белые ведут переговоры с юридическими представителями португальца о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в среду.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.
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