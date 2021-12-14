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Кроос — о «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: это сложнейший соперник, но мы верим, что пройдём дальше

Кроос — о «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ: это сложнейший соперник, но мы верим, что пройдём дальше
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником «сливочных» стал «Пари Сен-Жермен».

«Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Очень интересная жеребьёвка. Думаю, «ПСЖ» — это самый сложный соперник из тех пяти, с кем мы могли столкнуться.

Но ради таких матчей мы и играем. С нетерпением ждём этих игр, на поле будет много хороших игроков.

Посмотрим, что произойдёт, но мы — «Реал», и всегда с нетерпением ждём подобных матчей, будучи уверенными в том, что пройдём дальше.

Думаю, сейчас самое главное — забыть о жеребьёвке, потому что мы хорошо себя показываем в чемпионате. Нам нужно сосредоточиться на Примере. Цель «Реала» – чемпионство. До матча ЛЧ ещё много времени», — цитирует Кросса Marca.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

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