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Рикельме высказался о главном тренере «Барселоны» Хави

Рикельме высказался о главном тренере «Барселоны» Хави
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме высказался о главном тренере каталонцев Хави.

«Хави — один из самых важных игроков в истории испанского футбола. С его появлением на поле «Барса» открыла целую эпоху. Надеюсь, сейчас, в качестве тренера, он также сможет получать удовольствие от игры.

Хави находится дома, в своём клубе, люди радуются его возвращению каждый день. Теперь мы должны дать ему время, так как он только что вернулся. Я не сомневаюсь, что у него всё получится», — цитирует Рикельме Sport.es.

После 16 сыгранных туров «Барселона» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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