Коман травмировал бедро в матче «Баварии» со «Штутгартом»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



На 26-й минуте полузащитник мюнхенцев Кингсли Коман допустил потерю на своей половине поля, но затем почти сразу сумел вернуть мяч в борьбе с защитником противника. В ходе этого игрового эпизода француз получил повреждение задней поверхности правого бедра и был заменён на Лероя Зане.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).