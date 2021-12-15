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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока АПЛ после Салаха

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока АПЛ после Салаха
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Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва является лучшим игроком английской Премьер-лиги после форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если бы Мо Салах не играл как Майкл Джордан… Но это лишь говорит о том, насколько хорош Бернарду Силва.

Он может одинаково хорошо играть на пяти позициях: центрфорвард, «десятка», «восьмёрка», может смещаться с левого фланга, может максимально широко двигаться на фланге. Это идеальный игрок для Пепа. Он отлично владеет мячом.

Силва – современная «десятка». Он настолько хорош, что прессингует на уровне Канте. Кроме того, у него прекрасная реализация», — цитирует Харгривза Daily Mail.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Силва сыграл в 15 матчах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»:

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