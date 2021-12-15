Федотов: если был удар по катящемуся мячу, то у «Спартака» есть повод оспорить удаление

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России с «Сочи». Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
«Второй пенальти в ворота «Спартака» по делу. Это лишение явной возможности забить гол. Но надо понять, как был разыгран штрафной: если был удар по катящемуся мячу, то у «Спартака» есть повод оспорить удаление Кофрие и подать протест», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.
Ранее красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы и вышли в 1/8 финала.
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