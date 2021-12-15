Арбитр Федотов: в матче «Арсенала» и ЦСКА стоило назначить пенальти в ворота армейцев

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судейской бригады на матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (2:0).

«Арсенал» правильно возмущался работой Панина. На 42-й стоило назначить в ворота ЦСКА пенальти. Игрок «Арсенала» пробил по воротам соперника, после чего Фернандес совершил жёсткий подкат ему в ноги. Это грубая игра, он сбил игрока, который ещё и травму получил. Что в центре поля это штрафной и жёлтая карточка, что в штрафной. Почему не полез VAR – я не знаю. Гол ЦСКА на 60-й минуте отменён правильно: колено Заболотного было ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороны. И ещё 75-я минута – правильное решение Панина назначить пенальти в ворота «Арсенала». Игрок гостей заплёл ноги Заболотному. Момент простой, жёлтая за срыв перспективной атаки по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Арбитр Игорь Панин, работавший на матче ЦСКА — «Арсенал с большой долей вероятности будет отстранён от обслуживания матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона.