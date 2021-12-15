«Очень интересный игрок. Подходит под наш стиль». «Локо» — о возможном трансфере Мампасси

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка отреагировал на слухи о возможном переходе в стан железнодорожников 18-летнего защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

«Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жёсткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь на полочках игроков и бросаешь в корзину. Но Мампасси очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию», — сказал Корнетка журналистам.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист перейдёт в «Локомотив» зимой. Ожидается, что он примет российское гражданство, чтобы не считаться легионером.