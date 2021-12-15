Защитнику «МЮ» Линделёфу установили кардиомонитор. У игрока проблемы с дыханием

У защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа возникли проблемы с дыханием, информирует официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Затруднение дыхания у шведского игрока возникло в концовке матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (1:0). Линделёфа сразу заменили.

«Виктор в настоящее время проходит серию профилактических исследований. Тем не менее, он хорошо восстановился после эпизода, который перенёс в матче с «Норвичем». Всё указывает на то, что это не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе», — сообщила пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

При этом жена Виктора, Майя Линделёф, в своём блоге для Elle сообщила, что футболисту установили кардиомонитор, чтобы отслеживать его состояние.

Видеообзор матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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