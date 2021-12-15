Луиш Нани может продолжить карьеру в Бразилии

Португальский полузащитник Луиш Нани, недавно объявивший об уходе из американского «Орландо Сити», может продолжить карьеру в Бразилии. На 35-летнего футболиста претендует «Флуминенсе», информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, стороны уже начали переговорный процесс. Нани положительно смотрит на перспективу переезда в Бразилию.

Напомним, 35-летний хавбек провёл за американскую команду «Орландо Сити» 84 матча, в которых забил 31 гол и отдал 17 результативных передач. Его последним европейским клубом был «Спортинг», откуда Нани и переехал в МЛС. Луиш также известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию» и несколько других европейских клубов.