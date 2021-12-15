Смородская: если Цорн останется, история Крыховяка повторится со Смоловым и Гильерме

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации в клубе.

«Анджорин на травме. Зачем его брали у «Челси»? Плюс, он заболел ковидом ещё до трансфера, а его берут, он лечится и «Локомотив» платит ему зарплату. Пусть бы «Челси» платил зарплату и лечил бы такого прекрасного и любимого игрока. Что это вообще такое?! Они берут в аренду человека, который более и заведомо известно, что он не будет играть! Едвай этот вообще непонятный. Да там кого не возьми! Зачем они потратили такие большие деньги, и кто за это ответит? Зато от хороших игроков в «Локомотиве» избавились.



История с Крыховяком – ужасная, просто кошмар. Моё мнение: если Цорн и Корнетка останутся, такая история повторится со Смоловым, Гильерме и Рыбусом. Да и вообще, если они останутся, ничего хорошего «Локомотив» не ждёт. Гисдоль никакой не тренер, который выведет команду куда-то. Был Николич, который сглаживал все тучи и прекрасно работал с командой. Он не давал ничего громить», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.