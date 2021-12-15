Смородская: если Цорн останется, история Крыховяка повторится со Смоловым и Гильерме

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации в клубе.
«Анджорин на травме. Зачем его брали у «Челси»? Плюс, он заболел ковидом ещё до трансфера, а его берут, он лечится и «Локомотив» платит ему зарплату. Пусть бы «Челси» платил зарплату и лечил бы такого прекрасного и любимого игрока. Что это вообще такое?! Они берут в аренду человека, который более и заведомо известно, что он не будет играть! Едвай этот вообще непонятный. Да там кого не возьми! Зачем они потратили такие большие деньги, и кто за это ответит? Зато от хороших игроков в «Локомотиве» избавились.
История с Крыховяком – ужасная, просто кошмар. Моё мнение: если Цорн и Корнетка останутся, такая история повторится со Смоловым, Гильерме и Рыбусом. Да и вообще, если они останутся, ничего хорошего «Локомотив» не ждёт. Гисдоль никакой не тренер, который выведет команду куда-то. Был Николич, который сглаживал все тучи и прекрасно работал с командой. Он не давал ничего громить», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 декабря 2021
-
16:01
-
15:57
-
15:41
-
15:38
-
15:16
-
15:16
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:45
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19