Давид Сильва — Агуэро: друг, ты уходишь как легенда

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва отреагировал на решение форварда Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем.



«Друг, я знаю, что тебе пришлось принять очень трудное решение, но ты уходишь как легенда. Для меня было гордостью разделить так много моментов вместе, на поле и за его пределами. Удачи на новом этапе!» — написал Сильва в своём «твиттере».



Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити» и успел провести 4 матча в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.

Последний гол в карьере Агуэро — «Реалу»:

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