Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почётный президент РФС: Витория не реализовал себя в «Спартаке». Результат в РПЛ — провал

Почётный президент РФС: Витория не реализовал себя в «Спартаке». Результат в РПЛ — провал
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отставку главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

«Мы опираемся только на внешние факторы: результаты выступления команды, но не знаем, какие отношения у тренера были с игроками, генеральным директором, каков был тренировочный процесс. С точки зрения результата в чемпионате — это полный провал. С точки зрения результатов группы в еврокубках, то вроде бы успешно. Но игры-то никакой нет — стопроцентное везение, включая последний матч.

Прежде чем увольнять, надо подумать, кто придёт на смену. Два месяца назад возник итальянец, его никто не вёл несколько лет. До конца Витория так и не реализовал себя в «Спартаке». Хотя потенциал у него был. Мне бы хотелось, чтобы Руй доработал до конца сезона. Он не провёл полноценного периода, не комплектовал команду», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

10 вещей в «Спартаке», за которые Рую Витории надо сказать спасибо 10 вещей в «Спартаке», за которые Рую Витории надо сказать спасибо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021