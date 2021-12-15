Почётный президент РФС: Витория не реализовал себя в «Спартаке». Результат в РПЛ — провал

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отставку главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
«Мы опираемся только на внешние факторы: результаты выступления команды, но не знаем, какие отношения у тренера были с игроками, генеральным директором, каков был тренировочный процесс. С точки зрения результата в чемпионате — это полный провал. С точки зрения результатов группы в еврокубках, то вроде бы успешно. Но игры-то никакой нет — стопроцентное везение, включая последний матч.
Прежде чем увольнять, надо подумать, кто придёт на смену. Два месяца назад возник итальянец, его никто не вёл несколько лет. До конца Витория так и не реализовал себя в «Спартаке». Хотя потенциал у него был. Мне бы хотелось, чтобы Руй доработал до конца сезона. Он не провёл полноценного периода, не комплектовал команду», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 декабря 2021
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