Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может в январе перейти в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.



По информации источника, форвард может зимой уйти из «Арсенала» из-за испортившихся отношений с клубом. Ранее габонца лишили капитанской повязки из-за дисциплинарного нарушения. Для «Барселоны» Обамеянг – один из приоритетных вариантов усиления атаки.



Каталонцы хотели бы арендовать игрока или оформить полноценный трансфер, но за минимальную сумму.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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