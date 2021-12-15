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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может в январе перейти в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может в январе перейти в «Барселону»
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.

По информации источника, форвард может зимой уйти из «Арсенала» из-за испортившихся отношений с клубом. Ранее габонца лишили капитанской повязки из-за дисциплинарного нарушения. Для «Барселоны» Обамеянг – один из приоритетных вариантов усиления атаки.

Каталонцы хотели бы арендовать игрока или оформить полноценный трансфер, но за минимальную сумму.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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