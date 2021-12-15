Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может в январе перейти в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.
По информации источника, форвард может зимой уйти из «Арсенала» из-за испортившихся отношений с клубом. Ранее габонца лишили капитанской повязки из-за дисциплинарного нарушения. Для «Барселоны» Обамеянг – один из приоритетных вариантов усиления атаки.
Каталонцы хотели бы арендовать игрока или оформить полноценный трансфер, но за минимальную сумму.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 декабря 2021
-
19:05
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:27
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:27
-
17:26
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
17:00