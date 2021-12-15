Локателли пропустил тренировку «Ювентуса» из-за гастроэнтерита

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли пропустил тренировку своей команды. Об этом сообщает инсайдер Ромео Агрести в своём «твиттере».



По информации журналиста, у игрока диагностирована лёгкая форма гастроэнтерита. Сроки возвращения футболиста в строй не сообщаются. В текущем сезоне в Серии А Мануэль провёл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

В августе полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перешёл в «Ювентус». «Старая синьора» арендовала футболиста на два сезона с обязательством выкупа трансфера за € 35 млн. Контракт Локателли с туринцами будет рассчитан до 2026 года.



Футболистом также интересовались «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.