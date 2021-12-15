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Фабрегас — Агуэро: как сложно было отобрать у тебя мяч, Кун! Пришло время радоваться жизни

Фабрегас — Агуэро: как сложно было отобрать у тебя мяч, Кун! Пришло время радоваться жизни
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас обратился к нападающему «Барселоны» Серхио Агуэро, объявившему о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.

«Как сложно было отобрать у тебя мяч, Кун! Печально видеть, что ты завершаешь карьеру из-за таких обстоятельств. Гордись тем, чего ты достиг, потому что это было потрясающе. Теперь настало время радоваться жизни. Крепко обнимаю», — написал Фабрегас на своей странице в «Твиттере».

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Сегодня, 15 декабря, Агуэро объявил о завершении карьеры.

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