Главный тренер сборной Северной Ирландии продлил контракт до 2025 года

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф продлил контракт с федерацией футбола. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Я действительно рад, что подписал новый контракт. У нас в команде есть отличное сочетание молодых и опытных игроков. Вместе со своими ассистентами я чувствую, что мы можем продолжать расти и развиваться как семья. Я хочу поблагодарить Ирландскую Федерацию футбола за поддержку. Хочу сказать спасибо болельщикам команды. Игры в разгар пандемии без них были бы совсем унылыми и трудными. То, что их снова стало больше, придаёт всем сил, и я хочу поблагодарить их за поддержку и надеюсь, что скоро наступят хорошие времена», — сказал главный тренер после заключения соглашения.
Бараклаф может остаться на этом посту до 2025 года. 51-летний специалист возглавил команду в 2020 году.
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