Шварц высказался о трансферных планах «Динамо» на зимнее трансферное окно

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о трансферных планах клуба на зимнее трансферное окно.



«Мы всегда держим в уме возможности усиления команды. И держим руку на пульсе. Но нам нужны игроки, которые действительно усилят состав. Мы внимательно смотрим на новичков. Так делали летом, так будем делать и зимой.



Следующим летом контракты истекают у Паршивлюка, Евгеньева, Игбуна. Продление контракта – двусторонний процесс. Когда подойдёт время, мы поговорим об этом. Итоговое решение мы примем не сейчас. Контракт можно обсудить позже. До конца сезона ещё далеко. Каждый может улучшить свои показатели, свой футбол и доказать свою силу», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.