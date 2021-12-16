Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон в январе может перейти в «Аякс»
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон рассматривает вариант ухода из команды в ближайшее время. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Аякс». Об этом сообщает The Sun.
Англичанин хочет чаще появляться на поле, но с учётом игры испанца Давида де Хеа в этом сезоне он принял участие лишь в четырёх матчах, в которых пропустил семь мячей. В январе Хендерсона может подписать «Аякс», рассматривающий замену для камерунца Андре Онаны, чей контракт истекает в конце сезона.
Представители нидерландского клуба ещё не связывались с игроком, но обсудили с боссами «Манчестера» возможную аренду вратаря. Сообщается, что наставник английской команды Ральф Рангник не хочет расставаться с футболистом.
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