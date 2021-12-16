Червиченко: Россия в Лиге наций получила дармовую группу. Обязаны выходить в Лигу А
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Команда Валерия Карпина встретится со сборными Албании, Израиля и Исландии.
«Самая дармовая группа. Нет ни одной команды, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные. Россия обязана выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы давно уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Распределение по корзинам происходило согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Победитель группы поднимется в Лигу А.
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