Червиченко: Россия в Лиге наций получила дармовую группу. Обязаны выходить в Лигу А

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для сборной России. Команда Валерия Карпина встретится со сборными Албании, Израиля и Исландии.

«Самая дармовая группа. Нет ни одной команды, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные. Россия обязана выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы давно уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Распределение по корзинам происходило согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Победитель группы поднимется в Лигу А.