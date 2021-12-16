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Стас Покатилов близок к возвращению в «Ростов»

Стас Покатилов близок к возвращению в «Ростов»
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Вратарь казахстанского «Кайрата» Стас Покатилов ведёт переговоры с «Ростовом». Об этом сообщает Metaratings.

В его услугах заинтересован главный тренер дончан Виталий Кафанов, ранее уже работавший с голкипером в том же «Ростове» и сборной Казахстана. Покатилов в ушедшем сезоне выполнял функции капитана команды после того, как тяжёлую травму получил Гафуржан Суюмбаев.

Ранее стало известно о том, что «Кайрат» ищет нового вратаря в России и уже успел провести переговоры с двумя кандидатами. Стас Покатилов выступал в «Ростове» до 2016 года, однако затем решил вернуться в казахстанскую Премьер-лигу, подписав контракт с «Кайратом». В начале 2016 года Покатилов подписал контракт с «Ростовом», в составе которого становился обладателем серебряных медалей Российской Премьер-Лиги.

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