Салах повторил рекорд Варди, выполнив результативное действие в 15-й игре АПЛ подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в ворота «Ньюкасла» в 17-м туре чемпионата Англии. Этот матч стал для египетского форварда 15-м в АПЛ подряд с результативным действием. По этому показателю Салах сравнялся с рекордной серией форварда «Лестера» Джейми Варди. Об этом сообщает ESPN в «Твиттере».
29-летний Салах в этих встречах забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Также на счету форварда семь голов в шести матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона. Контракт египетского нападающего с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн.
В 2021 году команде Клоппа в АПЛ осталось провести матчи с «Тоттенхэмом», «Лидсом» и «Лестером». Также «Ливерпуль» ждёт встреча с «лисами» в Кубке английской лиги.
- 16 декабря 2021
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