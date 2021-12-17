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Якубко: Дзюба и Карпин — как маленькие дети. Русские игроки постоянно на кого-то обижаются

Якубко: Дзюба и Карпин — как маленькие дети. Русские игроки постоянно на кого-то обижаются
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Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о взаимоотношениях между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным.

«Они как маленькие дети. Думаю, с чисто профессиональной стороны тренер и футболист должны через такие истории перешагивать. Если они делают общее дело на благо сборной России, подобные вещи надо забывать. Это ведь не только проблема Карпина и Дзюбы. С русскими футболистами часто так — они постоянно на кого-то обижаются.

Не думаю, что тренер должен извиняться перед футболистом. Но Дзюба — высокомерный человек и ведёт себя так с тех пор, как я его знаю, потому не хочет склонять голову. Но большие люди перешагивают через это ради команды», — цитирует Якубко Sport24.

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