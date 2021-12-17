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Тренер «Ньюкасла» объяснил, почему судья не остановил игру при первом голе «Ливерпуля»

Тренер «Ньюкасла» объяснил, почему судья не остановил игру при первом голе «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау рассказал, почему арбитр Майк Дин не остановил игру в ситуации с первым голом «Ливерпуля» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «сороками» (3:1). Автором забитого мяча стал Диогу Жота. Португалец забивал, когда игрок «Ньюкасла» Айзак Хэйден лежал в штрафной, а перед этим на газоне оказался ещё один игрок гостей.

«Дин сказал мне, что в той ситуации он считал, что Айзак Хэйден держался за спину. Я же сразу видел, что Айзак схватился за голову. После игры он ещё пять минут не мог прийти в себя. Это опасный момент. Нам нужно думать о здоровье игроков. В той ситуации в штрафной площади у нас лежали два игрока. Не думаю, что нам хочется видеть, как исход матча решается в моменте, когда футболисты просто не могут играть», — цитирует Хау BT Sport.

Видео гола Диогу Жоты в матче с «Ньюкаслом»:

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