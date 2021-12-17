Могилевец, Галаджан, Бумаль и Синицын покинули «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» покинули вратарь Андрей Синицын, полузащитники Павел Могилевец и Петрюс Бумаль Майега, а также нападающий Артём Галаджан, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, «Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:0. Этот матч стал последним перед зимней паузой. После зимнего перерыва 26 февраля «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом».



По итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Нижний Новгород» имеет в своём активе 19 баллов и идёт на 13-м месте.

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