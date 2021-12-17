Мележиков: цели Паоло Ваноли схожи с пониманием руководства «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему клуб решил назначить итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера.

«Привлекла вовлечённость Паоло в российский футбол и его индивидуальный подход. Он подробно видит команду, какие-то моменты. Человек с огромным опытом построения команды и коллектива, требованиям к усилению команды.

Цели Паоло схожи с пониманием руководства «Спартака». Ваноли — достаточно жёсткий человек. Сыграл опыт работы и авторитет тренеров, с которыми работал Паоло. Всё лучшее будет внедрено в работе со «Спартаком», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» после увольнения португальца Руя Витории.

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