Гасперини: Миранчук — сильный игрок, в этом нет сомнений

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о полузащитнике итальянской команды Алексее Миранчуке.
«Это правда, что Миранчук предпочитает играть на определённой позиции. Я всегда говорил, что игрок должен быть доволен и выступать там, где он лучше всего себя проявляет. После этого возможны изменения.
Миранчук – сильный игрок, в этом нет сомнений. Он – очень хороший парень, уважительный, вежливый, у него есть талант и техника, но Алексей столкнулся с трудностями», — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.
- 17 декабря 2021
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