«Краснодар» готов потратить € 12 млн на нового нападающего

«Краснодар» находится в поиске нового нападающего, на которого клуб готов потратить до € 12 млн. Интерес «быков» направлен на форварда «Нью-Йорк Сити» Валентина Кастельяноса и нападающего «Коринтианса» Рожера Гедеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



23-летний Кастельянос в 36 матчах текущего сезона забил 23 гола и отдал восемь голевых передач. Контракт аргентинца с клубом МЛС истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Кастельяноса в € 7 млн.



25-летний Гедес в 19 матчах чемпионата Бразилии забил семь голов и отдал две голевые передачи. Соглашение бразильского футболиста с «Коринтиансом» истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает форварда в € 7,5 млн.



В настоящее время игроки «Краснодара» находятся в отпуске в связи с зимней паузой в РПЛ.