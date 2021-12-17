Дебютный гол Сулейманова помог «Гиресунспору» победить «Алтай» в чемпионате Турции
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«Гиресунспор» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Турции обыграл «Алтай». Встреча проходила на стадионе «Чотанак» в Гиресуне и закончилась победой домашней команды 3:1.
Счёт в игре на 31-й минуте открыл российский полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, забивший первый гол за команду. Во втором тайме Ибраима Бальде и Фоссени Диабате довели счёт до крупного. На 81-й минуте Андре Поко забил единственный гол «Алтая» — 3:1 победа «Гиресунспора».
«Гиресунспор» набрал 22 очка и поднялся в турнирной таблице чемпионата Турции на 11-е место. «Алтай» (18) – 16-й.
В следующем туре команда Сулейманова сыграет с «Башакшехиром». Встреча пройдёт 21 декабря. «Алтай» в этот день проведёт матч с «Трабзонспором».
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