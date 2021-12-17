Де Йонг перестал считаться «неприкасаемым» в «Барселоне». Клуб готов расстаться с игроком

Испанская «Барселона» готова рассмотреть предложения по полузащитнику команды Френки де Йонгу. Об этом сообщает Marca.



24-летний нидерландский хавбек перестал считаться в команде «неприкасаемым» футболистом после своей игры в нынешнем сезоне. Теперь «Барселона» готова рассмотреть предложения по игроку, которые поступят летом.



Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах испанской Ла Лиги забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн.



«Барселоне» в 2021 году осталось провести матчи с «Эльче» и «Севильей» в чемпионате Испании. Команда Хави после 16 матчей идёт восьмой в турнирной таблице с 24 очками.

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