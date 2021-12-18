Агент Ваноли рассказал о разговоре тренера с футболистами «Спартака»

Андреа Д'Амико, представитель главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал об общении 49-летнего итальянского специалиста с футболистами красно-белых после своего назначения.
«Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то продуктивного команде уже нужно встретиться на сборах», — цитирует Д'Амико «Спорт-экспресс».
Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Последние четыре года Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Напомним, «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
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