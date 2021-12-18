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Экс-защитник «Барселоны» Марк Бартра может вернуться в каталонский клуб

Экс-защитник «Барселоны» Марк Бартра может вернуться в каталонский клуб
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Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, ныне выступающий за «Бетис», может вернуться в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, представители «Барселоны» уже связались с 30-летний футболистом по поводу возможного трансфера. Главный тренер каталонцев Хави играл вместе с Бартрой за каталонский клуб и хотел бы видеть защитника в команде.

Напомним, Бартра перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Бетис» в 2018 году. за основную команду «Барселоны» защитник выступал с 2010 по 2016 год. В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями. С 2013 года футболист вызывается в сборную Испании.

«Барселона» в 16 матчах набрала 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (33) — на 3-м месте.

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