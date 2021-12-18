Экс-защитник «Барселоны» Марк Бартра может вернуться в каталонский клуб

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, ныне выступающий за «Бетис», может вернуться в каталонский клуб, сообщает Sport.es.
По информации источника, представители «Барселоны» уже связались с 30-летний футболистом по поводу возможного трансфера. Главный тренер каталонцев Хави играл вместе с Бартрой за каталонский клуб и хотел бы видеть защитника в команде.
Напомним, Бартра перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Бетис» в 2018 году. за основную команду «Барселоны» защитник выступал с 2010 по 2016 год. В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями. С 2013 года футболист вызывается в сборную Испании.
«Барселона» в 16 матчах набрала 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (33) — на 3-м месте.
- 18 декабря 2021
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:25
-
10:03
-
09:57
-
09:48
-
09:39
-
09:28
-
04:49
-
04:36
-
03:49
-
03:36
-
03:17
-
02:59
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:14
-
00:37
-
00:34
-
00:26
-
00:24
-
00:19
-
00:18
- 17 декабря 2021
-
23:39
-
23:35
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:29