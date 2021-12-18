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Маркус Рашфорд может стать игроком «Барселоны»

Маркус Рашфорд может стать игроком «Барселоны»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает EFE.

По информации источника, в услугах 24-летнего английского футболиста заинтересована «Барселона». Сам игрок готов рассмотреть вариант с трансфером в каталонский клуб из-за перебора нападающих в «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт Рашфорда с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Также у английского клуба есть право продлить контракт с форвардом ещё на сезон.

Напомним, Рашфорд выступает в составе основной команду «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 9 матчах английской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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