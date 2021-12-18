Салиба — об уходе в аренду из «Арсенала»: будто получил пощёчину и понял, что я никто

Футболист «Марселя» Вильям Салиба, права на которого принадлежат «Арсеналу», признался, что тяжело переносил отсутствие игровой практики в лондонском клубе.



«До ухода в аренду было тяжело. Я не играл шесть месяцев. В карьере нужно бороться. Нужно извлекать уроки, чтобы двигаться дальше. Я будто получил пощёчину и понял, что я никто. Меня могут купить за € 30 млн, привести в клуб и посадить на скамейку запасных. Я воспринял этот опыт как позитивный, он питает меня. Знаю, каково это — не играть полгода. Сейчас я хочу участвовать в каждом матче. Я долго не играл и хотел показать, что способен на многое. Но всё это я делаю прежде всего для себя. Это не месть», — приводит слова Салиба Eurosport.

Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году и трижды уходил в аренду — в «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».