Моуринью: «Рома» была сильна со всех точек зрения в игре с «Аталантой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над «Аталантой» (4:1) в 18-м туре итальянской Серии А.
«Я увидел самую красивую «Рому» в сезоне, команда была сильной со всех точек зрения. Нам не удавалось победить большую команду в Италии в течение 19 месяцев. Чтобы набирать очки в таких матчах, вам нужна не просто тактическая работа, вам нужен характер, который был у всех футболистов «Ромы», что вышли сегодня.
Землетрясение? Я слышал об этом, но в шутку сказал игрокам, что у нас должно быть землетрясение в Бергамо сегодня», — приводит слова Моуринью SportMediaset cо ссылкой на DAZN.
«Аталанта» с 37 очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с 37 очками. «Рома» (31) — поднялась на пятую позицию.
- 18 декабря 2021
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